Программное обеспечение

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Беспроводной маршрутизатор netis WF2411E серии N — это комбинированное проводное/беспроводное устройство для дома и малого офиса. Он совместим с устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n, и обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью до 150 Мбит/с, что позволяет более комфортно работать в Интернете, обмениваться сообщениями по электронной почте и использовать совместный доступ к файлам. Кроме того, благодаря поддержке таких режимов работы, как Точка доступа, WDS, Точка доступа + WDS, Повторитель и Клиент, Вы сможете с легкостью расширить Вашу беспроводную сеть.
Пожалуйста, выберите версию аппаратного обеспечения:
V1
Datasheet (English)
|Версия
|Описание
|Дата
|Размер
|Язык
|Загрузки
|
netis(WF2411E_RU)-V2.4.42581.bin
|WPA2 problem fix. После обновления прошивки нужно сбросить установки к заводским. Прошивку также можно скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/d/js1-zOtAUhu7eg
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2017-12-25
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3.41MB
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Multi-language
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netis(WF2411E) -V2.4.38774
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ВНИМАНИЕ! Только если ваша версия прошивки V2.1.36411.
Перед установкой внимательно прочите инструкцию, которая прикреплена в архиве. Строго следуйте процедуре обновления прошивки.
После обновления появится Русский и Украинский языки интерфейса, улучшится скорость передачи данных по WiFi.
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2016-09-29
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6.59MB
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Multi-language
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netis(WF2411E)-V2.1.38490
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1.Change the wifi driver
2.Repair some bugs with VLAN,LAN，NTP servers.etc.
3.Improve the Wireless performance.
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2016-03-28
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3.27MB
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Multi-language
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netis(WF2411E)-V2.1.36411
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First Release
Please verify your firmware version of your device Before upgrading.
V2.1.36411 (Global version) cannot upgrade to V2.4.36411 (Russian version) and vice versa.
Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty.
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2015-08-10
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3.2MB
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Multi-language
Видео по установке оборудования
Универсальный установочный компакт-диск