Программное обеспечение

WF2411E

Беспроводной маршрутизатор netis WF2411E серии N — это комбинированное проводное/беспроводное устройство для дома и малого офиса. Он совместим с устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n, и обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью до 150 Мбит/с, что позволяет более комфортно работать в Интернете, обмениваться сообщениями по электронной почте и использовать совместный доступ к файлам. Кроме того, благодаря поддержке таких режимов работы, как Точка доступа, WDS, Точка доступа + WDS, Повторитель и Клиент, Вы сможете с легкостью расширить Вашу беспроводную сеть.