ПОДДЕРЖКА

WF2411E

Беспроводной маршрутизатор netis WF2411E серии N — это комбинированное проводное/беспроводное устройство для дома и малого офиса. Он совместим с устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n, и обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью до 150 Мбит/с, что позволяет более комфортно работать в Интернете, обмениваться сообщениями по электронной почте и использовать совместный доступ к файлам. Кроме того, благодаря поддержке таких режимов работы, как Точка доступа, WDS, Точка доступа + WDS, Повторитель и Клиент, Вы сможете с легкостью расширить Вашу беспроводную сеть.

Документация

Пожалуйста, выберите версию аппаратного обеспечения:

V1

Datasheet (English)

netis_WF2411E_Datasheet

Программное обеспечение

Объяснение

1.Do NOT turn off the power during upgrade.
2.Do NOT upgrade the firmware through wireless connection unless the device only has wireless connection.
3.It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before upgrade.
4.Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before upgrade.
   Please download WinRAR here:    For 32-bit  ;  For 64-bit; 

Note: netis does not provide technical support or guarantee the performance and stability of third party firmware such as DD-WRT. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.
Версия Описание Дата Размер Язык Загрузки

netis(WF2411E_RU)-V2.4.42581.bin

 WPA2 problem fix. После обновления прошивки нужно сбросить установки к заводским. Прошивку также можно скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/d/js1-zOtAUhu7eg
2017-12-25
3.41MB
Multi-language

netis(WF2411E) -V2.4.38774

 ВНИМАНИЕ! Только если ваша версия прошивки V2.1.36411.
Перед установкой внимательно прочите инструкцию, которая прикреплена в архиве. Строго следуйте процедуре обновления прошивки.
После обновления появится Русский и Украинский языки интерфейса, улучшится скорость передачи данных по WiFi.
2016-09-29
6.59MB
Multi-language

netis(WF2411E)-V2.1.38490

 1.Change the wifi driver
2.Repair some bugs with VLAN,LAN，NTP servers.etc.
3.Improve the Wireless performance.
2016-03-28
3.27MB
Multi-language

netis(WF2411E)-V2.1.36411

 First Release
Please verify your firmware version of your device Before upgrading.
V2.1.36411 (Global version) cannot upgrade to V2.4.36411 (Russian version) and vice versa.
Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty.
2015-08-10
3.2MB
Multi-language

Global (English)

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